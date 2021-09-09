Москва, 9 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» намерена начать поставку газа по первой нитке трубопровода «Северный поток — 2» с 1 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

New.kingisepplo.ru Северный поток 2

По данным агентства, прокачка газа по обеим ниткам газопровода может начаться к 1 декабря текущего года.

Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от Германии.

Как сообщалоИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

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