7 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 6 сентября в компании Nord Stream 2 AG сообщили о том, что сварка последней трубы «Северного потока — 2» завершена.

Мирослава Романенко, , 14:20 — REGNUM 6 сентября в компании Nord Stream 2 AG сообщили о том, что сварка последней трубы «Северного потока — 2» завершена. Теперь трубу №200 858 погрузят на дно Балтийского моря в территориальных водах Германии. Затем будет проведена стыковка германской секции газопровода с той, которая идёт из вод Дании. Следующий этап — это пусконаладочные работы по второй нитке СП-2. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2021 г.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале и на странице в социальной сети Facebook депутата Рады Антона Полякова. Также новость обсудили на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что, в отличие от Украины, у стран, участвующих в постройке «Северного потока — 2», на первом месте свои интересы.

«Браво, товарищи, браво, друзья!

Можно топтаться, еще подождать,

И газ в ГТС к нам снова вернется,

Но он может закончиться, куда-то пропасть,

Если президент [Украины] в друзьях ошибется», — в стихотворной форме прокомментировал новость Антон Поляков на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вся суть навязывания галичанского украинства ведет к краху не только государств, но и страны в целом. После 30 лет издевательств над людьми и откровенного их грабежа под патриотичные вопли и возгласы большинство народа устало от государства. В случае агрессии со стороны третьих стран большинство людей не будет хвататься за ружье. Многие даже будут рады такому обстоятельству, а кто-то и вовсе возьмет ружье и будет помогать агрессору. Примеры за семь лет уже имеются. Так что складывается такое впечатление, что все наши управленцы, начиная с 1991 года, изначально поставили крест на Украине в угоду личным корыстным целям и яростно набивали себе карманы. А те, кто им мешал,… тех ликвидировали», — отреагировал «Баширов Петров».

Патриоты President.gov.ua

«Получите — распишитесь», — добавил Андрей.

«Все говорят, мол, дело в Зеленском. Не только. Мир изменился. Германия поставила свои экономические интересы выше какой-то там восточноевропейской страны», — отреагировал Миша В.

«Сами виноваты. Наше правительство хочет, чтобы все всё делали для Украины, а сами умеют лишь воровать, разрушать и обещать. За семь с лишним лет мало что изменилось в лучшую сторону. Так какой дурак будет драть задницу за того, кто сам виноват в своих проблемах?» — задалась вопросом Наталия Ф.

«Украина и наша власть пытались усидеть на двух стульях. В итоге упали с обоих», — отреагировала Виолетта Г.

«Это только Украина думает о том, чтобы заграничные были довольны. А они о нас не думают», — отметил Святослав Ш.

«Просто надо взять пример с России, как они идут к своим целям… Мы в сравнении с ними — букашки», — добавила Алина В.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

«А мы идем к чужим целям», — ответил Алине В. Владимир П.

«Все партнёры торгуют и договариваются с Россией, а вы — не смейте. Вы — форпост Европы и самой Америки. Как всё цинично и глупо…» — пишет Volodymyr K.

«Ничего не изменится… Будет спрос на газ в ЕС — будет и транзит через Украину наряду с «Северным потоком — 2», — написал Валерий Н.

«Транзит будет при дешевом тарифе», — ответил ему Feran T.

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