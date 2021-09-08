Минск, 8 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся 7 сентября в Минске презентации доклада «Беларусь и Крым: пора признать реальность» лидеры белорусских НГО единогласно констатировали: с их стороны признание состоялось. При этом мотивация непризнания со стороны официального Минска вызывает у белорусской общественности много вопросов.

ИА REGNUM Аналитический доклад «Белоруссия и Крым: пора признать реальность»

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Прибывшие на презентацию доклада лидеры белорусских общественных объединений в ходе обсуждения пытались найти хоть один аргумент в пользу странной позиции, которую занял Александр Лукашенко в вопросе отказа признания Крыма российским. По единодушному мнению всех участвовавших в дискуссии лидеров НГО, после осени 2020 года и в контексте западных санкций, поддержанных Украиной и другими партнёрами США и Евросоюза, нет ни единого аргумента в пользу непризнания официальным Минском воссоединения Крыма с Россией и территориальной целостности Российской Федерации.

«Непризнанием частью российской территории он нас оскорбляет», — сказал представитель Координационного совета белорусских НГО «Единство».

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ИА REGNUM Аналитический доклад «Белоруссия и Крым: пора признать реальность»

«И с «Бессмертным полком» так — всё понимает, но ничего не делает», — добавил председатель общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» ВалерийДрако.

Представители белорусских общественных организаций из КС «Единство» (в которое входит ДСПС) за последние годы неоднократно пытались зарегистрировать общественную организацию «Бессмертный полк», чтобы по белорусскому законодательству легально проводить шествия в День Победы 9 мая. Однако каждый раз министерство юстиции по указанию президентской администрации противодействовало легализации инициативы по сохранению исторической памяти. Такое отношение противоречит обязательствам официального Минска по организации и всяческой помощи проведению шествий «Бессмертного полка», которые скрепил своей подписью Лукашенко на саммите СНГ.

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Лидер ДСПС в ходе дискуссии поставил риторический вопрос: заявления белорусских НГО о признании воссоединения Крыма с Россией были, пикеты и другие публичные мероприятия с заявлением такой позиции тоже были — что дальше? По мнению Драко, следует «признать ДНР и ЛНР и включить их в состав Союзного государства».

Однако сейчас ни Москва, ни Минск к этому не готовы, констатировали участники дискуссии. Председатель белорусского Республиканского гражданского комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов констатировал: «Пресловутая «многовекторность» нас до добра не доведёт».

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ИА REGNUM Аналитический доклад «Белоруссия и Крым: пора признать реальность»

«Мы, казалось бы, автоматически как часть Союзного государства должны были признать Крым (российскими) — ан нет! Потому что национализм!», — отметил в своём эмоциональном выступлении лидер белорусского «Отечества» (также входит в КС «Единство»).

Он зачитал подготовленное накануне совместное обращение белорусских левопатриотических организаций из КС «Единство» к Александру Лукашенко. Администрацию президента Белоруссии в этом документе снова призывают официально, юридически признать Крым и Севастополь частью России.

«Союз на торгашеских отношениях — это непрочный союз», — уверен лидер белорусского «Отечества».