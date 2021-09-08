Бишкек, 8 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев сегодня, 8 сентября, сообщил на заседании парламента Киргизии, какой объем туркменской электроэнергии получит республика по льготной цене.

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По его словам, Туркмения поставит в Киргизию 2 млрд киловатт-часов электричества по сниженному тарифу, который будет даже ниже, чем действующие тарифы для населения.

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Замминистра отметил, что после этого Киргизия будет закупать туркменскую электроэнергию по обычной, коммерческой цене.

При этом высокопоставленный чиновник отказался называть конкретную цифру, сославшись на «конфиденциальность этой информации».

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