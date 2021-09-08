Москва, 8 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Отмена техосмотра автомобилей — позитивные изменения для российских автовладельцев, но ставят под угрозу бизнес операторов техосмотра, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отделения страховой компании ГАЙДЕ в г. Москве Сергей Волощук.

techosmotr.ru Техосмотр

«Еще совсем недавно проводились жаркие дискуссии по повышению контроля и изменению процедуры проведения техосмотра и в этой связи заявление правительства о готовности в скором времени отменить процедуру обязательного техосмотра для граждан выглядят несколько неожиданными и хочется верить, что это не просто предвыборные заявления.

Не секрет, что техосмотр давно потерял свое отношение к безопасности дорожного движения и последние 10 лет был необходим как предлог, для получения страхового полиса ОСАГО.

Причем этот предлог, при всей своей формальности, обходился российским автовладельцам в совершенно конкретные тысячи рублей, что существенно удорожало стоимость страхового полиса и особенно сильно било по карману малообеспеченных граждан, где стоимость техосмотра могла доходить до половины стоимости полиса ОСАГО.

Готовность правительства РФ убрать эту бесполезную функцию из гражданского оборота можно только приветствовать за наличие здравого смысла. Никакой техосмотр не даст гарантии на целый год об исправности автомобиля, точно так же как никто не проявит лучшей заботы о сохранности своего автомобиля и своей жизни, кроме владельца автомобиля.

Речь, разумеется, идет о автомобилях физических лиц, а не о коммерческом транспорте, где контроль за состоянием транспорта должен быть возможно даже более строгий, чем сейчас.

Коммерческий транспорт эксплуатируется в режиме интенсивной эксплуатации, имеет большие пробеги и вероятно может проходить контроль чаще, тем самым побуждая владельцев чинить или выводить из эксплуатации неисправный коммерческий транспорт.

Более частое прохождение техосмотра для коммерческих автомобилей могло бы стать альтернативным потоком клиентом и поддержкой для владельцев станций технического осмотра, уже приготовившиеся к наплыву клиентов в 2022 и уже закупивших оборудование, необходимого для повышения контроля за процедурой.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, поддержала инициативу партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

Читайте также: В правительстве поддержали ЕР по отмене обязательного техосмотра