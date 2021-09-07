Москва, 7 сентября 2021, 18:40 — REGNUM Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, поддержала инициативу партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра для автомобилей и мотоциклов — при определенных условиях.
Парламентарии от партии совместно с правительством доработают законопроект, внесут его в Госдуму и, как ожидается, закон будет принят.
Как пояснил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, «Единая Россия» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца, и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.
«Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», — подчеркнул он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 августа 2021 года в России вступил в силу закон, позволяющий автомобилистам заключать договоры страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) без диагностической карты.