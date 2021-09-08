Москва, 8 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме приветствовали законопроект парламентариев от ЛДПР об отмене комиссий за оплату услуг ЖКХ, но напомнили о регламенте, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

ЖКХ

«Либо, я допускаю, что коллеги не знают норм регламента, где в 110 статье четко сказано, что если вносится инициатива по тому же вопросу, что и документ, принятый в первом чтении, эта инициатива возвращается авторам, то есть, не рассматривается», — заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

В целом он приветствует инициативу коллег из ЛДПР, «которые решили, видимо, медийно усилить законопроект нашей фракции о запрете взимания комиссий при оплате услуг ЖКХ, который уже был принят Думой в первом чтении».

Законопроект, отменяющий комиссию на оплату жилищно-коммунальных услуг для всех граждан РФ, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Неверов заявил, что закон о освобождении от банковской комиссии оплаты услуг ЖКХ нижняя палата парламента может принять до конца 2020 года.

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Второе чтение инициативы было запланировано на 27 мая. При этом ко второму чтению были подготовлены поправки, согласно которым отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ предполагалось не для всех граждан РФ, а только для пенсионеров и нуждающихся.

Читайте также:Госдума может до конца года отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ