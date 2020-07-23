Москва, , 12:52 — REGNUM Закон о освобождении от банковской комиссии оплаты услуг ЖКХ Госдума может принять до конца 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Я думаю, что в осеннюю сессию мы выйдем на приятие законопроекта в целом», — заявил Неверов.

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Второе чтение инициативы было запланировано на 27 мая.

При этом ко второму чтению были подготовлены поправки, согласно которым отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ предполагалось не для всех граждан РФ, а только для пенсионеров и нуждающихся.

Отметим, что комиссию взимает также «Почта России».

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