Вашингтон, 7 сентября 2021, 08:59 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен 14 сентября выступит на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвящённых выводу американского контингента из Афганистана. Об этом сообщает газета The Hill.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
U.S. Department of State

Слушания назначены для «рассмотрения вопроса о выходе США из Афганистана», они начнутся в 10:00 (17:00 мск). Они станут первым публичным мероприятием с участием столь высокопоставленного госслужащего с тех пор, как власть в Афганистане перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В августе госсекретарь проводил брифинги, посвящённые Афганистану, для членов Конгресса, но они были закрытыми. При этом и демократы, и республиканцы из комитета по иностранным делам критиковали действия правительства США в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа завершился уход американских военных из Афганистана. В этой стране войска США находились 20 лет.

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