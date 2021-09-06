6 сентября 2021 | Время чтения 7 мин

Байден может думать, что ему удалось там, где его два предшественника потерпели неудачу, но последствия вывода войск из Афганистана не удастся сдерживать долго. Та же администрация, в которой говорили, что Кабул не падет перед радикалами в этом году, теперь заявляет, что такое развитие событий не станет причиной появления глобальной террористической угрозы в ближайшее время, несмотря на уход США. Эти заявление почти наверняка ошибочны.

Александр Белов, , 14:30 — REGNUM 26 августа, когда террорист-смертник «Исламского государства Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привел в действие взрывное устройство возле аэропорта Кабула, стал самым кровопролитным днем для США в Афганистане за десятилетие. Тогда погибли примерно 170 граждан Афганистана и 13 солдат США — это больше, чем ежегодные потери всей американской группировки в период с 2015 по 2018 год.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя за прошедшие годы боевики «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили целый ряд подобных зверств с массовыми жертвами, с выводом войск США из Афганистана теракты такого масштаба, вероятно, станут обычным явлением. Кроме того, без сдерживающих факторов в лице американских военных и разведки группировка сможет в скором времени стать угрозой глобального масштаба, пишет политолог Совета по делам Австралии, Израиля и евреев Овед Лобель в статье, вышедшей 6 сентября в The Strategist.

Администрация президента США Джо Байдена, как и предыдущая администрация Дональда Трампа, делала ставку на партнерство с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта тема, вероятно, обсуждалась, когда директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с предполагаемым лидером радикального движения Абдулом Гани Барадаром в Афганистане 23 августа. На протяжении некоторого времени военно-воздушные силы США не наносили ударов по «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те могли эффективнее бороться с боевиками «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впоследствии, в 2019 и 2020 годах, американская авиация даже стала наносить прямые удары в поддержку «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно назначило членов сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — своего самого опасного компонента, имеющего связи с с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — на ключевые посты в Кабуле, дав понять, что международный джихад по-прежнему является основным компонентом их повестки дня. Теракт 26 августа и последовавшая за ней ракетная атака 30 августа должны положить конец иллюзиям о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть эффективным партнером по борьбе с терроризмом, — утверждение, которое никогда не имело смысла, учитывая, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является, по сути, подразделением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за рубежом.

Эвакуация из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara

Помимо включения в свои ряды тысяч заключенных, освобожденных радикалами, «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких месяцев не сталкивалось ни с какими проявлениями борьбы с терроризмом, благодаря чему группировка смогла восстановить свои и без того обширные сети. Между тем, ввиду захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всего арсенала афганских сил безопасности, движение становится самой вооруженной исламистской группировкой в истории, затмевая даже успехи «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Однако «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проник в ряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его союзников. Таким образом, независимо от того, где проводится грань между подлинным отступничеством и проникновением, или кто выйдет на первое место в бесконечно разрушающейся и воссоздающейся террористической среде в Афганистане, в первую очередь проиграют афганцы, регион и остальной мир.

Капитуляция США перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже стала источником вдохновения для всех исламистских группировок и им сочувствующим. В очередной раз, с их точки зрения, сверхдержава вскинула руки перед лицом непоколебимого джихада в Афганистане. В результате стоит ожидать активизации деятельности радикалов, а сама страна с большой долей вероятности на десятилетия вперед превратится в безопасное убежище для тех, кто готовит теракты.

Кабул (сс) Masoud Akbari

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — лишь один из компонентов сложной исламистской сети, контролируемой представителями вооруженных сил Пакистана и его Межведомственной разведкой (ISI), а Афганистан — лишь один фронт в более широком региональном джихаде, возглавляемом ISI. Уже в 1990-х годах элементы этой сети обучались в Афганистане, а затем отправлялись в Кашмир и дальше в Индию в рамках террористической кампании, чьи масштабы постоянно расширялись. Поскольку это единая сеть, которая перемещает ресурсы на различные фронты, некоторые из этих боевиков были отправлены обратно в Афганистан, чтобы помочь начальному захвату талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане.

Поскольку Афганистан, вероятно, снова станет лагерем выпестованных пакистанской разведкой террористов, нет никаких сомнений в том, что исламистская сеть будет направлена обратно в Кашмир и Индию, но на этот раз вооруженная американским оружием, захваченным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отличие от тренировочных лагерей в Кашмире, Индия не сможет атаковать лагеря террористов в Афганистане.

Несмотря на то, что основной целью такой сети станет Индия, пакистанское ведомство может использовать ее против нынешнего пакистанского государства, которое оно с начала 2000-х годов пытается превратить в своеобразный «исламский эмират» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посредством своего «Техрик-и-Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тысячи боевиков этой группировки, известной как пакистанский «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые содержались в тюрьмах, были освобождены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь они могут стать той силой, которую пакистанская разведка будет использовать против пакистанского государства.

Исламабад Naveedsharif

Это может дестабилизировать страну с населением более 200 млн человек и поставить под угрозу контроль страны над своим ядерным оружием. Джихад радикалов против Пакистана, который часто ошибочно называют «плачевным последствием» поддержки пакистанской разведки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является ключевым компонентом региональных усилий Межведомственной разведки Пакистана.

Пакистан на протяжении нескольких десятилетий был, по сути, клиентом Коммунистической партии Китая. Победы Исламабада, в том числе в Афганистане, во многом совпадают с победами КПК, даже если администрация Байдена считает иначе.

По некоторой информации, КПК укрывает, обучает и вооружает антииндийские повстанческие группы через Мьянму. С 2020 года партия также активизировала прямые нападения на Индию, вынудив Нью-Дели развернуть не менее 50 тыс. военнослужащих на своей северной границе, где КПК массово расширяет свою военную инфраструктуру.

Переключение внимания Пакистана на Индию и переброска новых боевиков и современного оружия через границу приведет к тому, что Индия будет окружена, отвлечена, неспособна сосредоточиться на Четырехстороннем диалоге по безопасности и более широких усилиях по противодействию деятельности КПК в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индийская армия Antônio Milena

Более того, европейские союзники Вашингтона, уже расстроенные тем, что Вашингтон игнорирует их интересы и принимает решения бессистемным и односторонним образом, теперь сталкиваются с потенциальным новым кризисом беженцев. Западная коалиция, на которой скажутся политические последствия такого кризиса и которая будет с опаской относиться к решениям США в целом, будет менее способна эффективно противодействовать расширению влияния КПК.

С 2011 года США следовали концепции «поворота к Азии», пытаясь оторваться от Ближнего Востока и Афганистана и переориентироваться на конкуренцию с Китаем. Раз за разом подобная попытка срывалась внезапным появлением исламистской группировки. Такая закономерность, вероятно, сохранится и после победы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и возрождения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конечный результат вывода войск из Афганистана, включая потенциальный кризис с заложниками — США по-прежнему не эвакуировали более 100 американских граждан, застрявших в стране, — заставит Вашингтон меньше, а не больше сосредоточиться на противостоянии гегемонистским импульсам Китая.

Погрузка тела погибшего американского военнослужащего на борт самолета в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps, 1stLt. Mark Andries

Байден может думать, что ему удалось там, где его два предшественника потерпели неудачу, но последствия вывода войск из Афганистана не удастся сдерживать долго. Та же администрация, в которой говорили, что Кабул не падет перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом году, теперь заявляет, что ни ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут представлять глобальной угрозы в ближайшее время, несмотря на уход США. Эти заявление почти наверняка ошибочны.