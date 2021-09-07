Москва, 7 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития, написал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в статье, опубликованной в журнале «Компания».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

"Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться», — написал он, отметив, что в настоящее время в десятке российских крупнейших компаний только четыре частные.

Кудрин отметил, что большинство компаний с государственным участием сильно зависят от бюрократической машины, а в состав совета директоров зачастую входят чиновники.

«Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!» — пишет глава Счетной палаты.

Он также уточнил, что приватизация может приносить в федеральный бюджет в среднем примерно по 200−300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что в России разрабатываются меры социальной поддержки, которые помогут сократить уровень бедности. Глава Счетной палаты полностью поддержал то, что было сказано президентом России Владимиром Путиным по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка.

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