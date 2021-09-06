Минск, 6 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Накануне визита к Владимиру Путину у Александра Лукашенко в очередной раз проснулись обиды на Россию. Принимая 6 сентября гендиректора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову, он напомнил о «нефтяной войне».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «он напомнил, что в свое время «Белоруснефть» спасла страну» и заявил: «Когда Россия перестала в нужных объемах поставлять нам нефть, кто-то надеялся, что у нас возникнет дефицит с нефтепродуктами. Тогда мы всю нефть, которую добываем, повернули на переработку для Белоруссии. И люди не заметили, что какой-то дефицит. Его не было. Благодаря нашей компании».

В официальном сообщении не сказано, о какой из «нефтяных войн» с Россией на этой встрече шла речь. Возможно, Лукашенко вспомнил о нефтегазовом конфликте 2019−2020 годов: после декабрьских переговоров с Путиным он отказался подписывать «дорожные карты» исполнения экономической части договора о создании Союзного государства, а также запретил подписывать с российскими компаниями контракты на поставку в Белоруссию газа и нефти.

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Обращаясь к Кочановой и Ляхову, Лукашенко поведал: «Без нефтепродуктов сегодня Белоруссии нет».

Он также заявил, что государственная «Белоруснефть», как и другие крупные компании, должны в том числе заниматься развитием территорий и социальной сферы там, где они работают. При этом он отметил: «Вы знаете, что наша страна — славянская, в хорошем смысле деревенская. Эти люди никогда не были богатыми».

«Слишком у нас бюрократия развелась, волокиты предостаточно. Но мы это решим. Так, как решили когда-то по заправочным станциям, — сказал он. — Без вас ни один вопрос в стране не решается. Если «Белоруснефть» не способна где-то построить заправочную станцию, пожалуйста, визируйте документ, я подпишу, отдадим это другой какой-то компании. Примерно 70% рынка (речь о продаже в стране нефтепродуктов. — Прим. президентской пресс-службы), по моим данным, вы сегодня обеспечиваете в Белоруссии. Я это буду поддерживать всегда, пока я президент».

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