Москва, 6 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Российская сторона намерена процесс формирования правительства, если оно будет инклюзивным и «будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики». Об этом 6 сентября заявил министр иностранных дел РФ Серегй Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни», — уверен глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что «если об этом пойдёт речь», то Россия «с удовольствием» примет участие в такой церемонии «вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране».

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

«Единственное, что хотим, — мы призываем наших афганских соседей сделать процесс [формирования правительства] всеобъемлющим. Чтобы все этнические, политические группы страны в него были вовлечены, — добавил российский министр. — Надеюсь, что так оно и будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане боевики радиального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершили все необходимые процедуры для объявления о новом составе правительства. На мероприятие по этому случаю радикальные исламисты направили приглашение России, Китаю, Турции, Ирану, Пакистану и Катару.

Напомним, ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие».