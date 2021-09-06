Минск, 6 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Гражданка России Ирина Викхольм находится в следственном изоляторе белорусского города Бреста по обвинению в совершении уголовного преступления — «оскорблении президента Республики Беларусь». Об этом 6 сентября сообщило посольство России в Белоруссии.

ИА REGNUM Посольство РФ в Минске. Белоруссия

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Ирина Викхольм обвиняется в том, что 23 мая разместила в Twitter изображение Александра Лукашенко и якобы «унижающие» его и якобы недостоверные сведения о том, что он совершил «акт терроризма» и «авиапиратсва» — именно такие формулировки использовали официальные лица Евросоюза и гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири. В частности, государственным угоном борта самолёта и актом воздушного пиратства назвал 26 мая известный инцидент президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Итогом произошедшего 23 мая в воздушном пространстве Белоруссии инцидента с бортом Ryanair стал арест основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги — гражданки России Софии Сапеги. Они были помещены в СИЗО КГБ и вскоре пошли на сотрудничество со следствием. Ирландская авиакомпания и пострадавшие граждане ЕС высказали крайнее возмущение произошедшим. Евросоюз, США и их партнёры применили к официальному Минску новые санкции под предлогом инцидента с рейсом Ryanair.

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