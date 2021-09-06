Вашингтон, 6 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Властям Соединенных Штатов придется договариваться с «нетипичными партнерами» для сбора информации о ситуации в Афганистане, заявила экс-заместитель директора национальной разведки США Сьюзан Гордон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По её словам, теперь, когда у США нет преимущества, заключавшегося в присутствия в Афганистане, «из-за чего сбор разведывательных данных будет не столь эффективен, администрации президента США Джо Байдена придется удвоить усилия в сфере партнерства в регионе».

«И придется полагаться на нетипичных партнеров, таких как Россия, Китай и Пакистан», — сказала она в эфире телеканала CBS.

Она добавила, что сотрудничество необходимо для предупреждения роста террористических угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен Джим Джордан отметио, что нежелание президента США Джо Байдена публиковать стенограмму своей беседы с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани дает повод к подозрениям.

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