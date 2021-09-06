В США оценили перспективы сотрудничества с Россией по Афганистану
Вашингтон, 6 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Властям Соединенных Штатов придется договариваться с «нетипичными партнерами» для сбора информации о ситуации в Афганистане, заявила экс-заместитель директора национальной разведки США Сьюзан Гордон.
По её словам, теперь, когда у США нет преимущества, заключавшегося в присутствия в Афганистане, «из-за чего сбор разведывательных данных будет не столь эффективен, администрации президента США Джо Байдена придется удвоить усилия в сфере партнерства в регионе».
Она добавила, что сотрудничество необходимо для предупреждения роста террористических угроз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен Джим Джордан отметио, что нежелание президента США Джо Байдена публиковать стенограмму своей беседы с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани дает повод к подозрениям.
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