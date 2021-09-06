Москва, 6 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Власти Москвы за январь-август 2021 года выдали разрешения на строительство 6,7 млн кв. метров различной недвижимости, в том числе 80 разрешений на взведение жилья площадью 2,8 млн кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, Москва — очень перспективный рынок для девелоперов. Подтверждением тому ежегодная динамика оформления разрешений на строительство.

В 2019 году за три квартала было выдано 193 разрешения на строительство 3,6 млн кв. метров недвижимости, в 2020 году — 238 разрешений на 5,4 млн кв. метров недвижимости, включая 1,7 млн кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на вторичном рынке жилья в Москве с января по март 2021 года выросли более чем на 22%, что стало самым высоким показателем с 2009 года.

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