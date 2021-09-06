* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Радикальные боевики, захватившие северную афганскую провинцию Панджшер, подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции. Об этом сообщает агентство Asvaka.

Бойцы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Ранее представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил об установлении контроля над этой провинцией. Сопротивлявшиеся были уничтожены или бежали.

Ресурс Afghanistan Urdu со ссылкой на источники сообщает о гибели многих влиятельных командиров с обеих сторон, в том числе радикала Кари Фасихуддина, отвечавшего за операцию против Панджшера. В самом движении его смерть пока не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Панджшер сосредоточилось сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в середине августа взяли власть в Афганистане. Возглавил сопротивление Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953−2001).

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