Токио, 6 сентября 2021, 08:08 — REGNUM Особый налоговый режим, который планируется правительством России ввести на Курильских островах, противоречит позиции Японии по данным территориям, заявил 6 сентября генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
Он добавил, что в правительстве считают «прискорбными подобные заявления». По его словам, 3 сентября Япония сделала «представление российской стороне».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 заявил, что на Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса.
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