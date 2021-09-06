Токио, 6 сентября 2021, 08:08 — REGNUM Особый налоговый режим, который планируется правительством России ввести на Курильских островах, противоречит позиции Японии по данным территориям, заявил 6 сентября генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като
内閣官房内閣広報室
«Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам», — сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что в правительстве считают «прискорбными подобные заявления». По его словам, 3 сентября Япония сделала «представление российской стороне».

«Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — отметил Като.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 заявил, что на Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса.

«Такой по сути беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причём на 10 лет», — сказал тогда глава государства.

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