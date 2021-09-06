Токио, 6 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Особый налоговый режим, который планируется правительством России ввести на Курильских островах, противоречит позиции Японии по данным территориям, заявил 6 сентября генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

内閣官房内閣広報室 Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като

«Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам», — сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что в правительстве считают «прискорбными подобные заявления». По его словам, 3 сентября Япония сделала «представление российской стороне».

«Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — отметил Като.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 заявил, что на Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса.

«Такой по сути беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причём на 10 лет», — сказал тогда глава государства.

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