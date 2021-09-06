Кабул, 6 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Северную провинцию Панджшер полностью взяло под свой контроль радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане. Об этом 6 сентября сообщил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид в Twitter.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Полностью захвачена провинция Панджшер, последний оплот врагов-наёмников», — сказано в сообщении.

Уточняется, что часть повстанцев в провинции уничтожена, остальные бежали. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уточнили, что не будут подвергать дискриминации жителей провинции.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане 15 августа, в этот день они вошли в Кабул и взяли под свой контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинцией оставался Панджшер, расположенный к северо-востоку от столицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут бои в провинции Панджшер.