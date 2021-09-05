Кабул, 6 сентября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Проповедник радикальных религиозных идей Мавлави Убайдулла аль-Мутаваккиль, связанный с ячейкой экстремистской организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в Кабуле. Об этом 6 сентября сообщило афганское агентство Pajhwok.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

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Уточняется, что проповедник-радикал был убит несколько дней назад в одном из районов Кабула. Его тело было опознано и доставлено из города Пагман в столицу Афганистана.

Аль-Мутаваккиль занимал высокий пост в отделении ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он был арестован афганскими спецслужбами и отправлен в тюрьму во время правления президента Ашрафа Гани. После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проповеднику удалось сбежать из тюрьмы.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид отверг обвинения в убийстве аль-Мутаваккиля, предъявленные «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заверил, что спецслужбы уже начали розыск виновных в смерти проповедника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели в Афганистане пресс-секретаря Фронта сопротивления террористам Фахима Дашти.