Кабул, 5 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. В Афганистане был убить пресс-секретарь национального сопротивления боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фахим Дашти. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.

(сс) Todd Huffman Афганистан

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Подробности произошедшего пока уточняются, известно что убийство произошло в провинции Пандшер, расположенной на севере страны.

Напомним, ранее, 6 сентября, погибший пресс-секретарь заявлял о том, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически полностью выбиты из провинции.