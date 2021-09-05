Кабул, 5 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязали афганских женщин, обучающихся в частных университетах, во время занятий носить никаб. Об этом сообщает France 24.

Афганистан

«Женщины, посещающие частные афганские университеты, должны носить халат абая и никаб», — отмечает издание.

Также занятия в учебных заведениях должны происходить для мужчин и женщин раздельно.

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Кроме того, для женщин в университетах созданы отдельные входы, а занятия укорочены на пять минут, во избежание встреч с мужчинами на улицах.