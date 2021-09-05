* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 сентября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет бои в административном центре афганской провинции Панджшер городе Базарак. Об этом 5 сентября написал на своей странице в Twitter представитель движения Билал Карими.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«В настоящее время остался только город Базарак в центре Панджшера, куда моджахеды вошли в некоторые районы. Приближается время, когда народ Панджшера будет спасен от злой шпионской сети, если бог даст», — написал он.

Карими добавил, что силы сопротивления понесли многочисленные потери, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили большое число пленных, техники, оружия и боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Фронт национального сопротивления Афганистана сдаёт позиции в Панджшере.

Так, 3 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбили у сил сопротивления самый крупный район Панджшера — Приян.