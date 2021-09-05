Лондон, 5 сентября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало подданным королевства, оставшимся в Афганистане, не направляться в район аэропорта Кабула, поскольку вероятность теракта в этой зоне по-прежнему высока.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

«Британские подданные в Афганистане должны аккуратно взвесить риски в случае попытки покинуть страну по земле. Вам следует укрываться в безопасном месте и двигаться в сторону пункта отправления, только если вы посчитаете это безопасным», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что возможность терактов, особенно в районе аэропорта Кабула, остается очень высокой.

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Как сообщало ИА REGNUM, только один из 125 охранников британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться из страны.

Афганец по имени Фаез, который работал охранником в посольстве Великобритании в Кабуле, простоял в очередях в аэропорту в общей сложности шесть дней и улетел из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов в Лондон.