Британия призвала оставшихся в Кабуле подданных не пытаться покинуть страну
Лондон, 5 сентября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало подданным королевства, оставшимся в Афганистане, не направляться в район аэропорта Кабула, поскольку вероятность теракта в этой зоне по-прежнему высока.
Там уточнили, что возможность терактов, особенно в районе аэропорта Кабула, остается очень высокой.
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Как сообщало ИА REGNUM, только один из 125 охранников британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться из страны.
Афганец по имени Фаез, который работал охранником в посольстве Великобритании в Кабуле, простоял в очередях в аэропорту в общей сложности шесть дней и улетел из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов в Лондон.