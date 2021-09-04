Вашингтон, 4 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. При выводе войск США из Афганистана там были оставлены десятки тысяч армейских автомобилей, которые были закуплены на средства американских налогоплательщиков. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

(сс) L.Allen Brewer Машины Humve производства США

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Отмечается, что, по данным газеты The Washington Post, за время с 2005 по 2016 года для американского контингента в Афганистане было приобретено 43 тыс. пикапов Ford Ranger, 22 тыс. внедорожников Humvee, около 900 броневиков MRAP и свыше 200 самолетов.

При этом из оставшихся из этого количества машин на момент вывода американских войск 70% автомобилей было передано афганским военным, а остальные — национальной полиции.

Также указывается, что присутствие войск США обошлось в $83 млрд и треть из этой суммы ушла на транспорт, необходимое для него оборудование и его транспортировку.

В то же время, по информации главы Центрального командования США генерала Кеннетта Маккензи-младшего, перед окончанием эвакуации американские военные привели в негодность 70 бронемашин, 27 армейских внедорожников Humwee и 73 самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа военные США прекратили эвакуацию из Афганистана.