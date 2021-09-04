* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватившие власть в Афганистане, силой разогнали женскую акцию протеста в Кабуле. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщают местные СМИ.

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) Казнь женщины талибами

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, афганские женщины устроили акцию протеста в Кабуле. Они обеспокоены неопределенностью своего будущего, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в стране.

После бегства американцев из Афганистана, руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что женщинам позволят получать образование и работать. Однако вскоре всем женщинам в стране «временно» запретили выходить на работу якобы в целях успокоения общей ситуации.

Афганские женщины обеспокоены тем, что в конечном итоге талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретят им работать. В Кабуле женщины вышли на акцию протеста, но боевики их быстро разогнали, открыв стрельбу и применив газ. Одна из активисток была избита.