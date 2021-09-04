Кабанский район, Бурятия, 4 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В посёлке Выдрино Кабанского района Бурятии начнут реализовывать проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, договорённость об этом была достигнут на Восточном экономическом форуме.

Sergey Gabdurakhmanov Озеро Байкал

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Глава республики Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление с представителями компании «Славное море». По его словам, земельные вопросы уже решены. Размер инвестиций превысит 1 млрд рублей.

«И данный проект заявлен с нашей стороны как резидент территории опережающего развития (ТОР), чтобы были получены налоговые преференции, предусмотрены меры поддержки по линии Дальневосточного федерального округа», — добавил глава.

Как отмечается, проект будет реализован в два этапа. Работы стартуют уже в этом году, а завершение планируется на 2025 год. На побережье Байкала появятся гостиница, причал и прочая инфраструктура для обслуживания судов. На втором этапе планируется строительство пункта приема туристов зимой и летом на горе Мамай.

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