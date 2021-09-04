Флорида, США, 4 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Ресторан DeBary Diner в американском штате Флорида временно закрыл двери для посетителей после того, как его владелица пожелала сторонникам президента США Джо Байдена заняться своими делами «в другом месте». Об этом 4 сентября сообщил телеканал Fox News.

Закрытый ресторан в США

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По словам Энджи Угарте, она вывесила на входной двери знак, осуждающий Байдена и его сторонников за поспешный вывод американских военных из Афганистана. В результате наплыв посетителей оказался таким большим, что в ресторане закончилась еда. Угарте добавила, что с удовольствием бы продолжила работать, но осталась без продуктов.

«Так много людей звонят мне со всего мира, из Европы, пытаясь купить еду для ветеранов, что я до сих пор не могу организовать, — объяснила она. — Я думаю, что ветераны будут посещать ресторан до конца года, сейчас я получаю от них много пожертвований».

Виновница ситуации добавила, что её послание не носит политического характера, такое же пожелание она адресовала бы предыдущему президенту США Дональду Трампу, если бы тот всё ещё находился у власти.

Ведущий телеканала сообщил, что за два дня доставка продуктов возобновилась, и теперь ресторан вновь открыт для посетителей.