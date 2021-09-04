Москва, 4 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. США столкнутся с новыми неудачами, и их провал в Афганистане нельзя считать последним, написал 4 сентября в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По словам сенатора, американскую сторону ждут не только геополитические потрясения.

«Одним падением в самом Афганистане падение США как гегемона не ограничится. И сферой геополитики тоже не ограничится. Уже давно говорят о необходимости уходить из американских гособлигаций, что Россия, кстати, предусмотрительно сделала в предыдущие годы», — считает он.

Парламентарий пояснил, что экономика Соединенных Штатов превратилась «огромный финансовый пузырь».

«Сейчас это еще более актуально: практически все восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга. По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь», — полагает парламентарий.

Пушков напомнил о ситуации с финансовым кризисом 2008−2009 годов, который произошел после краха американской военной операции в Ираке.

«А пузыри неизбежно лопаются, о чем напомнил кризис 2008—2009 годов. О нем подзабыли, а напрасно. Он нанес второй мощный удар по гегемонии США после политического поражения в Ираке. И он точно не последний», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Алексей Пушков написал о том, что война США в Афганистане оказалась «бездарной и бессмысленной», а в американском обществе после вывода войск из этой республики начался «афганский синдром».