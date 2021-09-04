Кабул, 4 сентября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Женщины в Афганистане смогут получать образование и работать при условии ношения хиджаба. Об этом 4 сентября заявил представитель пришедшего к власти в стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахин в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Шахин пояснил, что в Афганистане будут соблюдаться права женщин и у них не будет проблем с обучением и возможностью работать, если они будут в обязательном порядке носить хиджаб. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметил также, что США не должны пытаться изменить культуру в Афганистане. В частности, Шахин назвал такой попыткой требование об отмене ношения хиджаба женщинами в общественных местах.

Ранее представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что окончательно вопрос об обязательном дресс-коде для женщин будет решать совет исламских богословов. В настоящее время от женщин не требуют ношения одежды, полностью закрывающей тело и лицо, допускается ношение хиджаба, который оставляет лицо открытым.