Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Участие в министерской встрече по Афганистану, которая пройдет 13 сентября в швейцарском городе Женева, примет генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе главы организации.

Un.org Антониу Гутерреш

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В заявлении отмечается, что ООН солидарна с афганским народом. Встреча будет посвящена гуманитарным проблемам, с которыми столкнулся Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Антониу Гутерреш заявил, что в связи с углубляющимся социальным и экономическим кризисом в Афганистане стране грозит гуманитарная катастрофа.