Приштина, Сербия, 3 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 3 сентября провела беседу по телефону с вице-президентом США Камалой Харрис.

Harris.senate.gov Камала Харрис

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили особые отношения между Косово и США, причем Османи поблагодарила Вашингтон за подаренные полмиллиона доз вакцины от коронавируса. В ответ Харрис выразила благодарность Косово за готовность принять тысячи беженцев из Афганистана. Харрис также поблагодарила Османи за вручение президентской медали Косово сыну президента США Бо Байдену за вклад в установление верховенства права посмертно.

Османи пригласила Харрис посетить в Косово в ближайшее время. Напомним, Косово 12−14 месяцев будет принимать на своей территории беженцев из Афганистана, ожидающих одобрения американской визы.