Вашингтон, 3 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Ситуацию в Афганистане будет обсуждать в ходе своего визита на Ближний Восток американский министр обороны Ллойд Остин, сообщил 3 сентября журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ллойд Остин

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По его словам, делегация во главе с Остином отправится в Катар, а затем в Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию. Поездка начнётся 5 сентября. С руководством стран будут обсуждаться афганская ситуация, причём глава Пентагона намерен поблагодарить коллег «за их невероятную поддержку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 1 сентября, Остин, говоря о намерении поехать с визитом на Ближний Восток, отметил, что беженцы из Афганистана будут размещаться на базах в этом регионе, а также на европейской территории.