Вашингтон, 3 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Выплату в размере $2275 получит в США каждый беженец из Афганистана, сообщает 3 сентября Bloomberg.

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По данным Госдепа США, выплаты будут перечисляться от государства при софинансировании со стороны частных компаний. Помощь начнёт поступать в ближайшие месяцы.

Она выделяется афганцам для обустройства — на жильё, продовольствие и на поступление детей в школу. Кроме того, афганцы могут получить льготы, например, на медицинское страхование.