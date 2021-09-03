Владивосток, 3 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В России наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту. Об этом 3 сентября сообщил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов на Восточном экономическом форуме.

David McBee Криптовалюта

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По его словам, информационные технологии все чаще применяются для совершения самого широкого круга преступлений.

«Например, рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту», — сказал он.

Городов добавил, что полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что риски, связанные с использованием интернета, виртуальных активов и криптовалют, возрастают.

По её словам, риски, связанные с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных, нарастают взрывообразно. Чаще происходят изощрённые кибератаки, направленные против общественно значимых учреждений и даже правительства.

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