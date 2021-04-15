Самара, , 10:39 — REGNUM Жителя г. Санкт-Петербурга заподозрили в легализации дохода от наркоторговли с помощью операций с криптовалютой в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, фигурант уголовного дела с апреля 2020 года по ноябрь 2020 года совершил несколько преступлений в сфере незаконного сбыта крупных партий наркотиков в Ленинградской и Самарской областях. Следователи считают, что деньги, вырученные от сбыта запрещенных средств, он направил на операции по купле-продаже криптовалюты «Bitcoin».

"Предварительная сумма легализованных денежных средств составила не менее 10 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области изъяли крупную партию героина.