Варшава, 3 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Польше 2 сентября от отравления грибами скончался пятилетний афганский мальчик, который проживал с семьей в центре для беженцев в Дембаке. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

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Глава пресс-службы польского минздрава также назвал неутешительными прогнозы врачей по поводу состояния его родного брата — шестилетнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии после отравления грибами. Он перенёс трансплантацию печени.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из центра для беженцев, который находится в Денбаке около Варшавы, была госпитализирована семья из Афганистана. Установлено, что они съели бледную поганку. Сначала в Центр здоровья ребенка были госпитализированы два мальчика пяти и шести лет, а позже скорая помощь забрала в больницу и их 17-летнюю сестру и родителей.

Эта афганская семья была эвакуирована из Кабула польским правительством в августе по просьбе Великобритании. Отец пострадавших детей в последние годы работал в Афганистане на британское правительство.