Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) возобновила доставку грузов в Афганистан через свою службу гуманитарной авиации (UNHAS). Об этом 2 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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По его словам, с 29 августа выполнено три рейса в афганский город Мазари-Шариф, и вскоре такие рейсы сможет принимать аэропорт в Кандагаре. Аэропорт Кабула остаётся недоступным для гуманитарных миссий.

«Этот аэропорт ещё не работает, по крайней мере для нас. Мы, очевидно, очень надеемся, что он заработает в ближайшем будущем», — сказал Дюжаррик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН планируют продолжить гуманитарные операции в Афганистане, несмотря на вывод войск США и их союзников из республики. Планы организации корректируются исходя из требований безопасности и обстановки в местах назначения.