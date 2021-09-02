Иерусалим, 3 сентября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут вскоре вывести своих военных из Ирака, что вызывает у Израиля серьезную озабоченность возможным повторением афганских событий на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил бывший глава израильской службы внешней разведки Моссад Йоси Коэн в статье для газеты Yedioth Ahronot.

Marion Doss Израиль и США

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«Поспешный и неконтролируемый уход, который недостаточно спланирован, может привести к полному краху Ирака в межрелигиозной войне. Печальным результатом может стать усиление Ираном своего военного, политического и террористического присутствия внутри страны», — написал он.

По утверждению Коэна, ситуация выглядит ещё более драматичной в связи с усилением Ирана по всему региону и желанием администрации США наладить диалог с Тегераном по ядерному соглашению.

Бывший глава Моссада отмечает, что в связи с высказанной обеспокоенностью «Израиль и его лидеры должны разработать обновленную, всеобъемлющую стратегию и поставить чёткие дипломатические цели», потребовав от США «стабильного Ближнего Востока, который нейтрализует иранское присутствие во всем регионе и который не позволит Ирану стать ядерной страной».