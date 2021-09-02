Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Постоянное представительство России при ООН отвергает выводы группы по расследованию при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сделанные относительно применения химического оружия в Сирии. Об этом 2 сентября заявила заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

Un.org Совбез ООН

По её словам, сирийское химическое досье для стран Запада стало «одним из инструментов наказания неугодных им властей в Дамаске», поэтому в докладах спецгруппы отсутствует независимый и беспристрастный подход к изучению фактов.

«Самый яркий пример — подтасовки при подготовке печально известного доклада Миссии по установлению фактов по инциденту в городе Дума в 2018 году. Исправлять их, несмотря на призывы государств-членов ООН и широкой международной общественности, руководство секретариата, судя по всему, не намерено», — сказала дипломат.

Евстигнеева добавила, что аналогичным образом действует так называемая группа ОЗХО по расследованию и идентификации.

«Поэтому мы отвергаем выводы как в уже выпущенных докладах группы (по Аль-Латамне и Саракибу), так и любые ее будущие «продукты», — сказала представитель России.

Читайте также: Россия представила ООН подтверждения фальсификации «химатаки» в Сирии

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москва считает «химическую атаку» в Думе инсценировкой, требуя рассмотреть имеющиеся доказательства без политизации вопроса. Например, многочисленные опросы местного населения в Сирии показали отсутствие фактов, указывающих на применение химического оружия.