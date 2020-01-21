Нью-Йорк, США, , 06:45 — REGNUM Десятки очевидцев из сирийского города Дума и сотни его жителей подтвердили, что никакой химической атаки в апреле 2018 года не было, заявил директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, представивший соответствующие доказательства на заседании Совбеза ООН.

«Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», — сказал он.

По словам Григорьева, сотрудники возглавляемого им фонда побывали в Сирии более десяти раз. Они опросили десять жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 15 очевидцев в больнице, куда поступали убитые и раненые, и еще 300 жителей в радиусе одного километра от здания.

Как сообщало ИА REGNUM, неформальная встреча Совбеза ООН посвящена инциденту с химическим оружием в сирийской Думе в 2018 году и обсуждению доклада, который был подготовлен миссией, расследовавшей инцидент.

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Версию России о том, что «химатака» была инсценирована, подтвердил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон, указавший на противоречия «официальной» версии.

В свою очередь, в Великобритании эту встречу раскритиковали, приписав России попытку дискредитировать ОЗХО и ее специалистов.

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