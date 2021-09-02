Вашингтон, 2 сентября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Western Union возобновил денежные переводы в Афганистан, говорится в заявлении компании, опубликованном 2 сентября в Twitter.

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"Начиная со 2 сентября 2021 года, компания Western Union рада объявить о возобновлении услуг денежных переводов в Афганистан, что позволит нашим клиентам из 200 стран и территорий вновь отправлять деньги своим близким в эту страну», — говорится в заявлении.

Компания сообщила, что в течение двух недель, с 3 по 17 сентября, комиссия за все денежные переводы в Афганистан будет составлять $0. Отправка денег из Афганистана в любую другую страну по-прежнему приостановлена.

Напомним, что ранее бывший глава центрального банка Афганистана Абдул Фитрат предупредил, что банковской системе страны грозит коллапс.

«В стране огромный банковский кризис. Если так будет продолжаться, то банковская система не выживет в течение некоторого времени», — сказал Фитрат.