Москва, 2 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Да, Украина нужна США в качестве инструмента борьбы с Россией и Владимир Зеленский на сегодня — лучший инструмент для усиления их влияния в этой стране, подчинения Украины интересам США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 2 сентября, комментируя позицию Кремля о дружбе Украины и США.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Как сообщалось, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты и Украина дружат не «для себя», а против России.

«Именно под решение этой задачи и был выстроен весь приём Владимира Зеленского в США: обещания по российскому транзиту газа, договорённости в военной сфере, тональность обсуждения темы членства Украины в НАТО, игнорирование, во всяком случае публично, проблемы невыполнения Киевом Минских соглашений по Донбассу, обещания и далее поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии» …

Направленность современных американо-украинских отношений говорит о том, что взаимодействие Вашингтона и Киева наращивается и представляет собой возрастающую прямую угрозу интересам и безопасности нашей страны. Тут сожалеть поздно, этому надо активно противодействовать», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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