Владивосток, 2 сентября 2021, 11:37 — REGNUM Соединенные Штаты и Украина дружат не «для себя», а против России, заявил 2 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что возможная военная помощь Вашингтона может привести к непредсказуемым действиям со стороны Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулебавыразил убеждение, что президент страны Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден легко найдут общий язык — «химия», как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально».