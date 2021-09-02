Владивосток, , 11:37 — REGNUM Соединенные Штаты и Украина дружат не «для себя», а против России, заявил 2 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров, — сказал Песков в кулуарах Восточного экономического форума. — К сожалению, в основном, со знаком «минус». И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России».

Представитель Кремля также отметил, что возможная военная помощь Вашингтона может привести к непредсказуемым действиям со стороны Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулебавыразил убеждение, что президент страны Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден легко найдут общий язык — «химия», как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально».

«Они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее», — заявил Кулеба.