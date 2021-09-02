Пекин, 2 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Американским властям следует хорошо подумать над словами президента России Владимира Путина о провалившейся миротворческой миссии США в Афганистане. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 2 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», — сказал высокопоставленный китайский дипломат.

Он добавил, что попытки США насадить в Афганистане демократию обернулись хаосом и неразберихой. Итогом стало поражение этой американской политики. Более того, когда лозунги прикрывают попытку притеснить другое государство, это ложная дипломатия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что США 20 лет пытались навязать свои стандарты Афганистану, но результат оказался нулевым, а возможно даже отрицательным.

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