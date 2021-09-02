Москва, , 14:29 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскосмос» намерена и дальше оставаться партнером NASA, заявил глава компании Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу CNN.

Дмитрий Рогозин Cosmotest.ru

«Это семья, развод внутри станции (Международной космической станции) невозможен», — сказал Рогозин.

По его словам, если Москва и Вашингтон хотят работать вместе в космической сфере, то американская сторона должна отозвать свои санкции, в противном случае Россия развернет собственную космическую станцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, глава Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года.

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