Москва, 25 августа 2021, 11:29 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, глава Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года.
Рогозин рассчитывает, что Нельсон «сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит». Глава Роскомоса также пригласил Нельсона с супругой в гости к себе домой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что ни одна страна в мире не сможет самостоятельно создать систему, способную изменять траекторию угрожающих Земле небесных тел.
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