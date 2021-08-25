Москва, , 11:29 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, глава Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с нетерпением ждем приезда главы NASA сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично», — написал Рогозин в телеграм-канале.

Рогозин рассчитывает, что Нельсон «сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит». Глава Роскомоса также пригласил Нельсона с супругой в гости к себе домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что ни одна страна в мире не сможет самостоятельно создать систему, способную изменять траекторию угрожающих Земле небесных тел.

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