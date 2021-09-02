Минск, 2 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Посол Китая в БелоруссииСе Сяоюн и белорусский министр иностранных делВладимир Макей подписали 2 сентября договорённость о передаче МИД КНР безвозмездной помощи МИД Белоруссии «для укрепления материально-технической базы министерства». Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

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«Белорусская сторона выразила благодарность китайским коллегам за оказанный дружественный шаг», — сказано в кратком официальном сообщении.

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