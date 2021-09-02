Минск, 2 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Национальный статистический комитет Белоруссии по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни установил, что во II квартале располагаемые ресурсы в расчёте на домашнее хозяйство в месяц составили 1610,2 белорусского рубля ($641), в том числе в городах и поселках городского типа — 1686 бел.руб. ($672), в сельских населенных пунктах — 1364,9 рубля ($544).

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Располагаемыми ресурсами являются денежные средства домохозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат, пояснили в ведомстве.

По данным официальной статистики, денежные расходы в расчёте на домохозяйство составили 1534 бел.руб. в месяц ($611), из которых 1126,4 рубля (73,4%) пришлось на потребительские расходы — то есть расходы на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребрасходов не включаются налоги, матпомощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельхозпродукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

«В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41%, на покупку непродовольственных товаров — 33%, на оплату услуг — 23,5%», — констатировали в Белстате.

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